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2 часа назад

Названы умные гаджеты, которые будут полезны во время отдыха

runews24.ru

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали российским туристам про несколько умных и полезных гаджетов, которые смогут сделать путешествие более комфортным и приятным.

Названы умные гаджеты, которые будут полезны во время отдыха
Фото: runews24.rurunews24.ru

Первым умным устройством представители АТОР отметили портативный чемодан Airwheel Travel Device, который владельцу даже не придется носить. Такой чемодан может самостоятельно передвигаться со скоростью до 10 км/ч, а также сможет доставить туриста в аэропорт и обратно.

Еще одним полезным гаджетом стал кондиционер Sparkle Tornado, который работает от ремня безопасности. Такое устройство пользуется большой популярностью у туристов, отправляющихся на отдых в жаркие страны.

В том числе на борту самолета путешественникам пригодится подушка с гибкой конструкцией, благодаря которой ее можно трансформировать под себя.

Также путешественникам будет не лишним приобрести специальные умные беруши, которые смогут подавить нежелательные громкие звуки.

И, наконец, наушники с функцией перевода. Такой умный гаджет позволит туристу поддерживать разговор в чужой языковой среде.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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