Названы умные гаджеты, которые будут полезны во время отдыха

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали российским туристам про несколько умных и полезных гаджетов, которые смогут сделать путешествие более комфортным и приятным.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Первым умным устройством представители АТОР отметили портативный чемодан Airwheel Travel Device, который владельцу даже не придется носить. Такой чемодан может самостоятельно передвигаться со скоростью до 10 км/ч, а также сможет доставить туриста в аэропорт и обратно.

Еще одним полезным гаджетом стал кондиционер Sparkle Tornado, который работает от ремня безопасности. Такое устройство пользуется большой популярностью у туристов, отправляющихся на отдых в жаркие страны.

В том числе на борту самолета путешественникам пригодится подушка с гибкой конструкцией, благодаря которой ее можно трансформировать под себя.

Также путешественникам будет не лишним приобрести специальные умные беруши, которые смогут подавить нежелательные громкие звуки.