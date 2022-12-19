Застрявших в Мачу-Пикчу туристов вывезли по железной дороге

Из Мачу-Пикчу эвакуировали всех застрявших туристов, пишет МИД Перу в своем аккаунте в Твиттере. Для этого власти запустили железнодорожное сообщение, прерванное из-за антиправительственных протестов.
Из города вывезли 208 иностранных туристов, эвакуация завершена. В Куско, расположенном в 74 км от Мачу-Пикчу, заработал аэропорт. Поэтому 5000 иностранных гостей, ранее заблокированных в этом городе из-за протестов по случаю ареста президента, тоже смогут его покинуть.
О приостановке железнодорожного сообщения между Куско и Мачу-Пикчу компания PeruRail объявила 13 декабря. Причиной стали массовые акции протеста. Они начались вскоре после импичмента президенту Перу Педро Кастильо и его последующего задержания.
Ситуация в Перу продолжает оставаться напряженной. Минобороны ввело чрезвычайное положение, в пятнадцати провинциях действует комендантский час. В городах продолжаются столкновения протестующих с полицией. Власти сообщают о более чем 20 погибших. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в Перу, если в этом нет острой необходимости.