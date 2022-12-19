Сочи стали самым популярным направлением для Нового года

Российский сервис бронирования перечислил самые востребованные у российских путешественников горные курорты для отдыха на новогодних праздниках.
Больше всего россияне отдают предпочтение горам Сочи, которые занимают порядка 12% от количества всех бронирований. Так, чаще всего туристы отправляются путешествовать в Сочи на пять ночей. Средняя стоимость номера в отеле за одну ночь составляет около 4,3 тысячи рублей.
Вторым по популярности стал Кисловодск, который выбирают 3,2% жителей России. Здесь средний чека за проживание составляет 4,4 тысячи рублей за ночь.
На третьем месте расположился поселок Красная Поляна. Уточняется, что здесь цены на проживание в три раза выше по сравнению с Сочи и Кисловодском. Так, одна ночь в отеле обойдется российским путешественникам в 12,2 тысячи рублей.
В том числе в топ-10 популярных новогодних направлений у российских туристов вошли Ялта, Мурманск, Архыз, Махачкала и Шерегеш и ряд других городов.