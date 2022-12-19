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2 часа назад

Куда можно приобрести выгодный тур на Новый год

RT на русскомиещё 3

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, куда ещё можно успеть купить выгодный тур на новогодние каникулы.

Куда можно приобрести выгодный тур на Новый год
Фото: RT на русскомRT на русском

В Египет ещё можно успеть купить тур: на двоих путешествие на Новый год из Москвы на неделю будет стоить около 100 тыс. рублей, сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.

«В России остались недорогие предложения в тех городах, где закрыты аэропорты. Например, крымские отели сейчас резко снизили цены — идёт массовая распродажа, даже сейчас можно найти размещение на Новый год за 2—3 тыс. рублей в сутки на двоих», — уточнил Мкртчян.

По его словам, можно также ожидать распродажу горящих туров в Дагестан. Из зарубежных направлений он назвал Анталью, возможно, Стамбул.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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