Куда можно приобрести выгодный тур на Новый год

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, куда ещё можно успеть купить выгодный тур на новогодние каникулы.
В Египет ещё можно успеть купить тур: на двоих путешествие на Новый год из Москвы на неделю будет стоить около 100 тыс. рублей, сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.
«В России остались недорогие предложения в тех городах, где закрыты аэропорты. Например, крымские отели сейчас резко снизили цены — идёт массовая распродажа, даже сейчас можно найти размещение на Новый год за 2—3 тыс. рублей в сутки на двоих», — уточнил Мкртчян.
По его словам, можно также ожидать распродажу горящих туров в Дагестан. Из зарубежных направлений он назвал Анталью, возможно, Стамбул.