Куда можно приобрести выгодный тур на Новый год

«В России остались недорогие предложения в тех городах, где закрыты аэропорты. Например, крымские отели сейчас резко снизили цены — идёт массовая распродажа, даже сейчас можно найти размещение на Новый год за 2—3 тыс. рублей в сутки на двоих», — уточнил Мкртчян.