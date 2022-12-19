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1 час назад

Как сэкономить на отдыхе в Турции в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Чтобы сэкономить на отдыхе в Турции в 2023 году, стоит рассмотреть раннее бронирование туров. Такое мнение высказал генеральный директор FUN&SUN Владимир Рубцов.

Как сэкономить на отдыхе в Турции в 2023 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Средний чек по раннему бронированию на лето-2023 сейчас сопоставим с ценником на туры по раннему бронированию на лето 2022 года», – отметил эксперт.

Поэтому если вы планируете покупать тур на лето 2023 года, то оформить его лучше сейчас. Выгода доходит до 60 %.

Скидки и выгоды от туроператоров можно будет получить до апреля включительно. Но дело в том, что скидка составит максимум 10 %.

Сейчас туроператоры предлагают следующие условия: вы вносите лишь 999 рублей в декабре, а остальную часть надо будет выплатить до начала тура, передает АТОР.

Новости путешествий,Владимир Рубцов,
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