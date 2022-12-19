Туристам составили памятку на случай задержек рейсов

Юрист Игорь Косицын в своем телеграм-канале опубликовал памятку для туристов, которые по тем или иным причинам столкнулись с задержками как регулярных, так и чартерных рейсов. Учитывая недавние сбои в расписании из-за погоды и по другим причинам, тема актуальная.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно Федеральным авиационным правилам, пассажиры могут рассчитывать на: предоставление комнат матери и ребенка, если он не старше 7 лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления более 2 часов. Если рейс задерживают более чем на 2 часа, то пассажир может получить бесплатные прохладительные напитки. Горячее питание предоставляют при ожидании более 4 часов и далее каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов ночью.

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В отель туристов должны разместить, если задержка составила более 6 часов в ночное время и более 8 часов днем. Плюс до гостиницы и обратно можно получить бесплатный трансфер при условии, что при размещении не потребовалась дополнительная плата.

В случае если путешественники не получают эти услуги, то они могут самостоятельно оплатить питание и проживание, предусмотрительно сохранив чеки или другие документы, подтверждающие расходы. Затем следует обратиться в авиакомпанию для возмещения расходов «в претензионно-судебном порядке».

Если рейс задержан настолько, что сокращается продолжительность тура, то турист по своему выбору вправе требовать расторжения договора. В данном случае туроператор не может выставлять фактически понесенные расходы, так как существенные условия изменены в одностороннем порядке. Речь идет о ситуациях, где изменяется дата вылета, то есть рейс, например, был назначен на 12 декабря, а отправился 13-го числа. Правда, самолет считается задержанным по вине авиакомпании, если это произошло по причине, не вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, например погодными условиями. Неисправность борта, как пишет Косицын, к ним не причисляют.

Турист также может обратиться к туроператору для уменьшения стоимости договора на сумму неоказанных услуг (п. 1 ст. 28 «Закона о защите прав потребителей»). «При этом если речь идет о турпродукте, то возврату подлежит стоимость неоказанных услуг, рассчитанная пропорционально стоимости всего турпродукта (а не только стоимости проживания, как обычно считают туроператоры!). То есть, например, у туриста забронирован тур на 10 ночей стоимостью 100 тыс. руб. В результате задержки рейса продолжительность тура сократилась на двое суток. Таким образом, уменьшение стоимости услуг рассчитывается: 100 000 / 10 (количество дней тура) * 2 (количество дней, на которые сократился тур) = 20 000 руб.», – отмечает Косицын. Также он пишет о возможности получения неустойки.

Это была теория, основанная на документах. Практика может отличаться. Вряд ли кому-то из пассажиров, например, актуальны бесплатные сообщения по электронной почте. Что касается гостиницы, то возможность предоставить ее оперативно сразу для большого количества пассажиров есть не всегда. Это показывает, в частности, недавний случай в Казани, когда юношеская команда спортсменов с билетами «Победы» провела ночь в автобусе.