Пассажиры самолета попали в зону турбулентности и потеряли сознание

Пассажиры самолета, летевшего на Гавайи, попали в зону турбулентности и получили серьезные травмы. Об этом сообщает местное издание Star Advertiser со ссылкой на представителя скорой помощи города Гонолулу.

Авиалайнер Airbus A330 авиакомпании Hawaiian Airlines, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в зону турбулентности примерно за полчаса до посадки в Гонолулу.

Сообщается о 36 пострадавших, самый младший из них — годовалый младенец. Во время полета они получили травмы головы, ушибы и порезы, некоторые потеряли сознание. По прибытии в аэропорт девять человек были госпитализированы. Состояние 11 врачи оценивают как серьезное.