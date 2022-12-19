Россиянка описала поездку в Турцию: «бедных тут не ждут»

«Однако эти условия не окончательные. Сотрудница DenizBank сказала мне, что в каждом отделении их банка существуют собственные требования. В том, где была я, требуют депозит пять тысяч евро. А в соседнем отделении того же банка — 10 тысяч евро. А в третьем иностранцам и вовсе могут отказать. И ведь они находятся не в разных городах, и даже не в разных районах. Они стоят на одной улице!» — возмутилась блогерша.