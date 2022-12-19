Россиянам, не успевшим купить тур на праздники, дали совет

Большинство новогодних путевок уже распродано. О том, что делать россиянам, которые решили отправиться в путешествие, но не успели приобрести путевки, рассказал вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.
Эксперт сообщил, что наиболее востребованные и популярные туры в ОАЭ, на Пхукет или на Мальдивы практически закончились. Большинство бюджетных туров уже распродано в России. Туристам, которые хотели бы встретить Новый год на Красной Поляне или в Петербурге, необходимо было бронировать туры еще осенью, передает радио Sputnik.
Вице-президент Альянса уточнил, что на данный момент для туристов из РФ еще доступны туры в Египет, стоимость которых составит порядка 100 тысяч рублей на двоих. В том числе, путешественники могут отдохнуть на новогодних каникулах в Крыму. В отелях полуострова резко снизились цены на размещение.
Уточняется, что некоторые варианты горящих туров могут появиться к концу декабря. По словам Мкртчяна, в скором времени откроется распродажа путевок в Осетию или Анталью. Скидки на подобные туры будут достигать до 30%.