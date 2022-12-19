Россиянка описала Гоа фразой «тут вам не Турция»

Российская туристка побывала с мужем в индийском штате Гоа и описала поездку фразой «тут вам не Турция». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, для нее это не первая поездка в Гоа. Вместе с супругом они нашли относительно дешевый тур за 96 тысяч рублей, в него был включен отель с категорией три звезды и завтраками на девять ночей. Пара осталась довольна гостиницей, однако отметила, что там все «не в идеальном состоянии», сравнив Гоа с Турцией.

«Отдых в Гоа немного изменился, стал более культурным и организованным. Видно, что многие точки продаж и палатки, которые были поставлены нелегально, убрали. Разводить костры на пляже можно только в специально отведенных местах, стало меньше мусор», –– пишет автор публикации.