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1 час назад

Более 100 рейсов отменили и задержали в Москве

Мира Маркина

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 18 декабря отменили или задержали 106 рейсов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Более 100 рейсов отменили и задержали в Москве
Фото: pxhere.compxhere.com

В аэропорту Внуково из-за сильного снегопада в воскресенье отменили 13 рейсов, задержали — 42. В Домодедово 31 рейс был перенесен на другое время. В Шереметьево задержали 16 рейсов и еще четыре были отменены.

Накануне в Москве и Московской области прошел сильный снегопад. Из-за этого утром 18 декабря российские туристы застряли на борту самолета в аэропорту Хельсинки. Пассажиры летели из турецкого Измира в Москву рейсом авиакомпании Pegasus, однако из-за непогоды пилоты совершили экстренную посадку в Финляндии.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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