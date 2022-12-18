Более 100 рейсов отменили и задержали в Москве

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 18 декабря отменили или задержали 106 рейсов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания".

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В аэропорту Внуково из-за сильного снегопада в воскресенье отменили 13 рейсов, задержали — 42. В Домодедово 31 рейс был перенесен на другое время. В Шереметьево задержали 16 рейсов и еще четыре были отменены.