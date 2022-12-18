Стало известно количество рейсов для возврата туристов из Египта

Чтобы вывезти из Египта туристов, которые там застряли, понадобится порядка 15 рейсов. Об этом ТАСС сообщил крупный туроператор Tez Tour.

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В пресс-службе компании сказали, что вылеты выполнят ориентировочно с 18 по 21 декабря. Параллельно авиакомпания iFly продолжает согласовывать с Федеральным агентством воздушного транспорта документы, которые нужны, чтобы продолжить полетную программу в Египет с 20 декабря.

Первый вывозной рейс 18 декабря в 01:00 по местному времени из Шарм-эль-Шейха.

"Он доставил в Москву более 400 туристов, среди которых было около 330 отдыхающих по линии TEZ TOUR", — отметили в туристической компании.

Около 8 утра авиакомпания привезла в Санкт-Петербург 70 клиентов компании, а 20:10 по местному времени запланирован вылет 360 туристов TEZ TOUR из Хургады в Москву.

Около 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly, который следовал из египетской Хургады в Москву, поселили в отель. Почти тысяча туристов застряли и в аэропорту Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты некоторых российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.