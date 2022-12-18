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21 минуту назад

Стало известно, сколько рейсов нужно, чтобы вернуть застрявших в Египте туристов

Мира Маркина

Чтобы вывезти из Египта туристов, которые там застряли, понадобится порядка 15 рейсов. Об этом ТАСС сообщил крупный туроператор Tez Tour.

Стало известно количество рейсов для возврата туристов из Египта
Фото: PxherePxhere

В пресс-службе компании сказали, что вылеты выполнят ориентировочно с 18 по 21 декабря. Параллельно авиакомпания iFly продолжает согласовывать с Федеральным агентством воздушного транспорта документы, которые нужны, чтобы продолжить полетную программу в Египет с 20 декабря.

Первый вывозной рейс 18 декабря в 01:00 по местному времени из Шарм-эль-Шейха.

"Он доставил в Москву более 400 туристов, среди которых было около 330 отдыхающих по линии TEZ TOUR", — отметили в туристической компании.

Около 8 утра авиакомпания привезла в Санкт-Петербург 70 клиентов компании, а 20:10 по местному времени запланирован вылет 360 туристов TEZ TOUR из Хургады в Москву.

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Около 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly, который следовал из египетской Хургады в Москву, поселили в отель. Почти тысяча туристов застряли и в аэропорту Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты некоторых российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

Ранее туроператор Tez Tour обещал в полном объеме вернуть деньги за путевки россиянам, которые не сумели вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Росавиация,
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