Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

В связи со снегопадом в аэропорту Шереметьево возможны незначительные задержки на вылет самолетов в 10–15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в воскресенье, 18 декабря.

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— Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет, — говорится в сообщении.

При этом один рейс, следовавший из Антальи в Казань, приняли на запасной аэродром из-за закрытия аэропорта в Казани. Пассажиров, как уточняется, вскоре разместили в гостиницу.

Из-за нестабильных погодных условий могут возникнуть незначительные задержки рейсов в 10–15 минут. Для безопасности пассажиров специалисты регулярно проводят перед вылетом антиобледенительную обработку самолетов, передает РИА Новости.