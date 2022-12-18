Застрявших в Египте пассажиров начали вывозить в Россию

Первые туристы авиакомпании IFly, застрявшие в Египте, прилетели сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву рейсом Red Wings. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из пассажиров самолета, подписчик «Крыши ТурДома».
По его словам, в целом полет прошел благополучно. «Боинг B-777 довез исправно. Пассажирам разрешили взять бесплатно до 25 кг багажа. На борту предлагали напитки и вафли. В дальнейшем питание было организовано за дополнительную плату».
Впрочем, турист высказал некоторые критические замечания в адрес аэропортовых служб Жуковского.
«Такое впечатление, что они не были готовы к нашему прилету. Полтора часа мы ждали выхода из самолета. На паспортном контроле работали сначала 2–3 кабинки из 8. Очень медленно шло оформление. Позже открыли еще несколько кабинок».
После прохождения паспортного контроля, по словам туриста, пассажиры более 2 часов ожидали свой багаж.
«Первые сообщения от TEZ TOUR о том, что вылет скоро состоится, начали приходить нам вчера в 17 часов, – говорит подписчик. – Уже через час приехал гид со списками пассажиров, начали сверять. А в 21 час за нами приехал автобус. Коллеги с рейса F7 710 пишут, что у них пока нет информации о вылете».
Отметим, самолетом Red Wings прибыли пассажиры, которые должны были вылететь с курорта утром 15 декабря рейсом F7 712 авиакомпании iFly.
В комментариях читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» пишут, что новость очень позитивная. Туроператор отреагировал оперативно: туристов разместил и нашел борт на 300 мест. Несмотря на погодные условия, туристов вывезли в Москву.
«Полтора часа в очереди на контроле – лучше, чем посадка в Хельсинки и перелет в Стамбул. Red Wings респект», – написал один из подписчиков.