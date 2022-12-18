Застрявших в Египте пассажиров начали вывозить в Россию

«Первые сообщения от TEZ TOUR о том, что вылет скоро состоится, начали приходить нам вчера в 17 часов, – говорит подписчик. – Уже через час приехал гид со списками пассажиров, начали сверять. А в 21 час за нами приехал автобус. Коллеги с рейса F7 710 пишут, что у них пока нет информации о вылете».