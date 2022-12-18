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2 часа назад

Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку

Большая Азия

Российские граждане составили основную часть из числа прибывших в Шри-Ланку иностранных туристов в декабре. Об этом сообщило в субботу управление по развитию туризма островного государства.

Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Доля туристов из России стала самой высокой из числа иностранцев, прибывших на отдых в Шри-Ланку в декабре, и составила 21%», — приводит данные управления ланкийская газета «Дейли миррор». На втором месте находятся граждане Индии (18%), а на третьей позиции — подданные Соединенного Королевства (9%). С начала декабря островное государство в общей сложности посетили более 30 тыс. отдыхающих из-за рубежа.

Отдых на Шри-Ланке также стабильно пользуется популярностью у граждан Австралии, Германии и США.

Всего, по данным профильного ланкийского ведомства, с января по декабрь текущего года в Шри-Ланку прибыли более 658 тыс. иностранных туристов. Как отметили в управлении по развитию туризма, «необходимо привлечь еще более 141 тыс. посетителей до конца декабря, чтобы достичь целевого показателя по туристическому потоку в 2022 году».

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