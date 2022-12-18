Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку

Российские граждане составили основную часть из числа прибывших в Шри-Ланку иностранных туристов в декабре. Об этом сообщило в субботу управление по развитию туризма островного государства.

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«Доля туристов из России стала самой высокой из числа иностранцев, прибывших на отдых в Шри-Ланку в декабре, и составила 21%», — приводит данные управления ланкийская газета «Дейли миррор». На втором месте находятся граждане Индии (18%), а на третьей позиции — подданные Соединенного Королевства (9%). С начала декабря островное государство в общей сложности посетили более 30 тыс. отдыхающих из-за рубежа.

Отдых на Шри-Ланке также стабильно пользуется популярностью у граждан Австралии, Германии и США.