Из Сочи впервые запустили зимние круизы в Турцию

За семь дней теплоход зайдет в четыре турецких порта и два дня пробудет в открытом море.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Круизный лайнер Astoria Grande начал свой первый круиз из Сочи в Турцию в зимнем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Miray Cruises. Теплоход уже совершил с июля по октябрь 15 рейсов продолжительностью 14 дней впервые за все время.

Сейчас Astoria Grande отплыл 17 декабря и будет делать еженедельные круизы до 28 января», говорят в компании.

За время в путешествии пассажиры смогут провести несколько дней в открытом море, увидеть пролив Босфор, посетить старинные портовые города Орду, Трабзон, Амасру, а также погулять по Стамбулу во время двухдневной остановке. Вместимость лайнера составляет 1,3 тыс. человек, на выбор путешественникам предлагают каюты разных классов, походы в четыре ресторана, кинотеатр, ночной клуб, концертный зал и спа-центр. Развлекать в круизе россиян будут звезды отечественного шоу-бизнеса.