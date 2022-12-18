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48 минут назад

Из Сочи впервые запустили зимние круизы в Турцию

runews24.ru

За семь дней теплоход зайдет в четыре турецких порта и два дня пробудет в открытом море.

Из Сочи впервые запустили зимние круизы в Турцию
Фото: runews24.rurunews24.ru

Круизный лайнер Astoria Grande начал свой первый круиз из Сочи в Турцию в зимнем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Miray Cruises. Теплоход уже совершил с июля по октябрь 15 рейсов продолжительностью 14 дней впервые за все время.

Сейчас Astoria Grande отплыл 17 декабря и будет делать еженедельные круизы до 28 января», говорят в компании.

За время в путешествии пассажиры смогут провести несколько дней в открытом море, увидеть пролив Босфор, посетить старинные портовые города Орду, Трабзон, Амасру, а также погулять по Стамбулу во время двухдневной остановке. Вместимость лайнера составляет 1,3 тыс. человек, на выбор путешественникам предлагают каюты разных классов, походы в четыре ресторана, кинотеатр, ночной клуб, концертный зал и спа-центр. Развлекать в круизе россиян будут звезды отечественного шоу-бизнеса.

За круиз на одного в каюте без окон необходимо заплатить от 53,2 тысяч рублей, с окном — от 95 тыс. рублей. За королевский номер с персональным выходом на палубу и консьержем необходимо расщедриться на 550 тыс. рублей.

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