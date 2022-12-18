В Москве спасли кота, который месяц жил один на территории аэропорта

В аэропорту Домодедово нашли кота Смоки, который в ноябре сбежал из порвавшейся переноски прямо на лётном поле. Питомец провёл целый месяц на территории авиагавани.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Как рассказали журналисты MSK1.RU, 17 ноября хозяйка Смоки прилетела в Москву из Казани. Когда девушка выходила по трапу из самолёта, переноска с питомцем внезапно открылась.

В итоге кот Смоки выбежал на лётное поле. Поисками животного занялись сотрудники аэропорта, а через несколько дней появился и чат в Telegram, в который вступили сотни людей.

Волонтёры расклеивали объявления возле аэропорта, на территории установили специальные котоловушки. Удивительно, но добровольцам даже удалось подобрать двух очень похожих на Смоки котов.

К счастью, заблудшего пушистика удалось найти. Он сам вышел на дорогу в Домодедово, где его заметил водитель трактора. Пропавший питомец сильно истощён и у него обморожены уши. Ветеринарная служба аэропорта уже проверила чип и идентифицировала потерянного кота.

"Не передать словами, как я счастлива. Я сегодня столько сладких слёз пролила от момента, как я открыла сообщение от своей сестры со скрином. Она мне прислала скрин от водителя, который нашёл его. Я сразу поняла, что это мой кот, по выражению мордочки", - рассказала хозяйка Смоки журналистам.

Сейчас Смоки находится в ветеринарной клинике, ему необходимо пройти ещё ряд процедур, чтобы восстановиться после своего опасного путешествия.