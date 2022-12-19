Из Сочи запустили зимние круизы в Турцию

В период перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в крае была создана необходимая инфраструктура для развития круизного туризма, благодаря чему в 2012-2015 годах более 90 тыс. иностранных туристов посетили Сочи и Краснодарский край, затем круизное сообщение было прервано. Позже было организовано внутреннее российское круизное сообщение из Сочи, однако и оно было прервано в связи с пандемией коронавируса и другими причинами. В октябре завершился дебютный сезон круизного сезона лайнера Astoria Grande, который с лета 2022 года курсировал из Сочи в города Турции. Всего по итогам сезона в круиз отправились более 9 тыс. пассажиров. Зимняя круизная программа из Сочи стартовала впервые.