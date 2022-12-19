Из Сочи запустили зимние круизы в Турцию

Круизный лайнер Astoria Grande впервые начал курсировать из Сочи в Турцию в зимнем сезоне, старт круизов состоялся поздно вечером 17 декабря, сообщили ТАСС в компании Miray Cruises, которой принадлежит лайнер.
В период перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в крае была создана необходимая инфраструктура для развития круизного туризма, благодаря чему в 2012-2015 годах более 90 тыс. иностранных туристов посетили Сочи и Краснодарский край, затем круизное сообщение было прервано. Позже было организовано внутреннее российское круизное сообщение из Сочи, однако и оно было прервано в связи с пандемией коронавируса и другими причинами. В октябре завершился дебютный сезон круизного сезона лайнера Astoria Grande, который с лета 2022 года курсировал из Сочи в города Турции. Всего по итогам сезона в круиз отправились более 9 тыс. пассажиров. Зимняя круизная программа из Сочи стартовала впервые.
"Лайнер Astoria Grande отплыл, впервые запустив зимние круизы из Сочи в Турцию. Далее круизы будут осуществляться каждую неделю до 28 января", - сообщили в компании.
Лайнер будет совершать семидневные круизы в Турцию. Пассажиры проведут несколько дней в открытом море, увидят пролив Босфор, сделают двухдневную остановку в Стамбуле и посетят старинные портовые города с тысячелетней историей - Орду и Трабзон.
Лайнер, рассчитанный на 1, 3 тыс. человек, предлагает комфортабельные каюты разных классов, включая люксы с персональным выходом на палубу и консьержем. К услугам пассажиров Astoria Grande представлены четыре ресторана, кинотеатр, ночной клуб, пять концептуальных баров, концертный зал на 800 мест, спа-центр, детские игровые комнаты и зал виртуальной реальности.
Морской порт Сочи способен принимать до пяти круизных пассажирских судов одновременно, в том числе два лайнера длиной более 300 метров, рассчитанных на 3,5 тыс. пассажиров.