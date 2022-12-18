Названы самые популярные города для новогодних путешествий среди россиян

Россияне, планирующие индивидуальную поездку на новогодние праздники, чаще всего бронировали авиабилеты в Москву и Ереван. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении ТАСС.

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«За границу в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года большинство самостоятельных путешественников полетят в Ереван — туда куплено 14,8% билетов на одного. В России самым популярным городом для индивидуальных путешествий в эти новогодние каникулы стала Москва: в столицу оформлено 25,6% заказов, в которых только один авиабилет», — рассказали эксперты.

По данным OneTwoTrip, в перечень популярных зарубежных направлений для одиночных путешествий на Новый год также вошли Стамбул (7,5%), Бишкек (5%), Алматы (4,7%), Астана (4,4%), Баку (4,2%), Анталья (3,9%), Ош (3,7%), Ташкент (3,4%) и Пхукет (3,2%). В России высоким спросом помимо Москвы пользовались Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (6,3%), Кавказские Минеральные Воды (3,5%), Екатеринбург (3,3%), Махачкала (3,0%), Уфа (2,8%), Калининград (2,5%), Тюмень (2,4%) и Самара (2,3%).