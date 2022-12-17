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29 минут назад

В Египте застряли более 300 российских туристов

КМВ Новости

Они должны были вылететь в Россию ещё 15 декабря, но из-за запрета на пролёт самолётов Иорданией они так и не улетели. Арабская страна просто запретила полёты, так как российская авиакомпания намеревалась войти в воздушное пространство Сирии без какого-либо разрешения.

В Египте застряли более 300 российских туристов
Фото: UnsplashUnsplash

В итоге туроператоры расселили часть людей по отелям, часть — осталась ночевать в аэропорте. Сегодня стало известно, что туристов отправит домой другой перевозчик, но только в ближайшие дни.

Удача отвернулась и от тех, кто хотел уехать в Египет из Москвы: около 2000 человек не смогли вылететь из Внуково по всё той же причине.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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