В Египте застряли более 300 российских туристов

Они должны были вылететь в Россию ещё 15 декабря, но из-за запрета на пролёт самолётов Иорданией они так и не улетели. Арабская страна просто запретила полёты, так как российская авиакомпания намеревалась войти в воздушное пространство Сирии без какого-либо разрешения.

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В итоге туроператоры расселили часть людей по отелям, часть — осталась ночевать в аэропорте. Сегодня стало известно, что туристов отправит домой другой перевозчик, но только в ближайшие дни.