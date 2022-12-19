Свыше тысячи российских туристов уже возвращены из Египта

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков рассказал, что более одной тысячи россиян, отдыхающих в Египте, уже вернулись на территорию РФ. Оставшихся там граждан удалось временно разместить в гостиницах, сообщил он.

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"У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более одной тысячи человек вывезены, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", – передает ТАСС его слова.

Ранее поступала информация, что iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. По словам представителей авиакомпании, подобные проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. После этого компания заявила, что отменила рейсы в Египет по 19 декабря.