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1 час назад

Свыше тысячи российских туристов уже возвращены из Египта

Москва24иещё 5

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков рассказал, что более одной тысячи россиян, отдыхающих в Египте, уже вернулись на территорию РФ. Оставшихся там граждан удалось временно разместить в гостиницах, сообщил он.

Свыше тысячи российских туристов уже возвращены из Египта
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более одной тысячи человек вывезены, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", – передает ТАСС его слова.

Ранее поступала информация, что iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. По словам представителей авиакомпании, подобные проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. После этого компания заявила, что отменила рейсы в Египет по 19 декабря.

Вылета из Москвы в Египет ожидали порядка 620 пассажиров. Ожидающим вылета из Египта продлили пребывание в гостиницах страны. Позднее стало известно, что российские граждане, которые пребывают в курортах Египта, смогут вылететь в Москву с помощью рейсов авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon.

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