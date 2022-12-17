В России в новогодние праздники популярен внутренний туризм

Аналитическая служба ассоциации туроператоров (АТОР) рассказала о наиболее востребованных маршрутах на новогодние праздники.

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Как и в прошлом году, в битве самых популярных направлений победила Россия. Туристы все чаще выбирают внутренний туризм для новогодних праздников. В среднем ажиотаж вырос на 15 %, российские любители приключений готовы отправиться в соседний город или же насладиться красотой Москвы и Санкт-Петербурга, а также навестить Краснодарский край.

На новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны, по предварительным расчетам, отправятся свыше 350 тыс. человек, что на 15 % больше, чем в 2021 году.