Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
48 минут назад

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов

Lenta.ru

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов — Минтранс решил снизить ставки сборов для региональных самолетов, что должно положительно сказаться на цене проездных документов. Об этом пишет РБК.

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Замглавы ведомства Дмитрий Зверев заявил, что Минтранс уже подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание лайнеров в российских регионах. Эксперт подчеркнул, что тарифы планируется сократить в два-четыре раза.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в настоящее время ставки аэропортового обслуживания в регионе запредельно высоки. Иногда они превышают сборы в европейской части страны в десятки раз. Николаев отметил, что на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по региону приходится порядка 20 процентов, тогда как на московских рейсах показатель не превышает двух процентов.

Новости путешествий,Дмитрий Зверев,Айсен Николаев,Минтранс РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители