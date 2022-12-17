На Байкале открылся зимний туристический сезон

В Иркутской области 17 декабря стартуют мероприятия, посвященные началу зимнего туристического сезона на Байкале. Его откроет фестиваль SNOW ENERGY FEST в Слюдянском районе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Центральным событием станет круглый стол, в ходе которого обсудят вопросы цифровизации туристической отрасли, формирования единого стилистического облика территории особой экономической зоны.

Массовым спуском откроются трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Именно здесь пройдет фестиваль SNOW ENERGY FEST. Для жителей и гостей Байкальска пройдут флешмобы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов, розыгрыши подарков от партнеров, шоу райдеров, лазерное и файер-шоу. Можно будет также приобрести гастрономические сувениры. Для детей будут организованы анимационная программа, фотозона с ростовыми куклами.