Эксперт рассказала о новых трендах туриндустрии в России

Директор ООО «Лайт-Тур» Тальяна Маслова рассказала корреспонденту ИА «Уральский меридиан» о новых трендах туриндустрии в России и на Урале, а также ответила на вопросы: что произошло в российской туриндустрии в 2022 году, чего ожидать и куда едут туристы из Екатеринбурга и Свердловской области?

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– Корр.: Действительно ли снизился спрос на путевки в условиях всех последних событий этого года?

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– Т.М.: Произошло не снижение спроса, а его перераспределение. Поменялся тип спроса, изменилась глубина бронирования. По моим наблюдениям, за последнее время, туристы стали более осознанными, они понимают, куда хотят поехать, что хотят получить от путешествия. Поэтому спрос наоборот поднимается, открываются новые направления. В связи с последними событиями, люди стали стремится жить настоящим и не упускать возможность попутешествовать, закрыть какие-то свои гештальты. Мы даже начали разрабатывать и открывать маршруты, которые раньше вовсе не заинтересовали бы наших туристов. Например, те, кто раньше не хотел ехать Азию или Арабские Эмираты, сейчас меняют свое мнение, с удовольствием выбирают те направления, которые ранее не рассматривали.

– Корр.: Что будет с ценами на путешествия за границу?

– Т.М.: Цены выросли. Это произошло в связи с сокращением авиаперелетов и увеличением их стоимости. Сейчас так называемых горящих туров практически нет. Иногда они появляются, но не так часто, как это было раньше. Пока непонятно, что будет с ценами в следующем году. Но мы уже начали ранние бронирования востребованных направлений на лето. Если сейчас забронировать путевку с предоплатой, можно получить очень хорошую цену. Но важно понимать, что все зависит от курса. Курс сейчас очень хороший, но что будет в следующем году, я сказать не могу.

– Корр.: Какие тенденции в турбизнесе Вы можете выделить? Что можете порекомендовать туристам?

– Т.М.: В этом году тенденцию в турбизнесе можно назвать – «здесь и сейчас». Я могу порекомендовать туристам заранее бронировать туры на регулярных рейсах, на такие направления, как Мальдивы, Шри-Ланка. Потому что у регулярных рейсов, как правило, первыми продаются самые дешевые тарифы, а в конце остаются самые дорогие. На регулярных рейсах, в отличии от чартерных рейсов, не бывает горящих тарифов.

– Корр.: Каков прогноз спроса на туры в ближайший сезон?

– Т.М.: На ближайший сезон можно ожидать большой спрос на Турцию. Спрос на путешествия к морю будет всегда, особенно в осенне-зимний сезон. Наши туристы даже в пандемию очень активно выезжали за границу.

– Корр.: Какие целевые группы сейчас чаще всего пользуются услугами турагентств? Как часто к Вам обращаются люди пенсионного возраста?

– Т.М.: Чаще всего к нам обращаются люди среднего возраста. Пенсионеры тоже очень активно путешествуют, особенно они любят Азию. Недавно к нам обращались две пенсионерки старше семидесяти. Сейчас они путешествуют в Таиланде.

– Корр.: Есть ли у Вас какие-то пенсионные туры или программы, рассчитанные специально для пенсионеров?

– Т.М.: Специальных программ нет, но некоторые санатории делают скидку при предъявлении пенсионного удостоверения. Также иногда можно получить дополнительную скидку на речные круизы.

– Корр.: Что, по Вашему мнению, стало главной причиной повышения спроса на внутренний туризм?

– Т.М.: Спрос на внутренний туризм значительно вырос еще в 2014 году, когда сотрудникам некоторых ведомств стало запрещено выезжать за границу. Тогда спрос на наши отели повысился достаточно резко. Особенной популярностью начали пользоваться направления Краснодарского края. Сейчас нет такого резкого повышения, спрос на внутренний туризм остается достаточно стабильным. Но, конечно, небольшое его увеличение связано с сокращением авиаперелетов за границу.

– Корр.: Взлетят ли цены на туры по России?

– Т.М.: По моим наблюдениям, цены на туры по России всегда были стабильны. Летом они всегда достаточно высокие, зимой ниже. В этом году цены высокие из-за ограничения полетов по России. Но те туристы, которые хотели поехать в Анапу, все равно делали это на поездах.

– Корр.: Согласны ли Вы с мнением, что будущее за внутренним туризмом? Каковы перспективы развития внутреннего туризма в России?

– Т.М.: Нет, я не согласна с тем, что будущее за внутренним туризмом. Туристы, которые ездили за границу, будут ездить за границу. Потому что люди априори считают, что там лучше. Конечно, у нас есть проблема с морем. Наше Черное море не сравнится со Средиземным. Средиземное море раньше теплеет и дольше остается комфортным для купания. Это всегда будет привлекать туристов. Пока есть возможность выезжать за границу, туристы будут это делать. За последнее время, спрос на внутренний туризм вырос незначительно. Мне сложно оценить перспективы его развития, так как многие россияне планируют отдых самостоятельно, без обращения в туристические агентства.

– Корр.: Каково Ваше виденье решения проблем туристического бизнеса, сформировавшихся в условиях последних событий? Ваш прогноз.