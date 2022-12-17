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15 минут назад

Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу из-за протестов в Перу

Газета.Ruиещё 2

Около 300 туристов со всего мира застряли в древнем городе Мачу-Пикчу из-за протестов в Перу. Об этом сообщает CNN. По словам мэра Мачу-Пикчу Дарвина Бака, среди застрявших туристов есть перуанцы, южноамериканцы, американцы и европейцы.

Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу из-за протестов в Перу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы попросили правительство помочь нам и организовать вертолеты для эвакуации туристов", — сказал он.

Мэр отметил, что единственный способ попасть в город и выехать из него — на поезде. Но работа железной дороги была приостановлена во вторник, 13 декабря. Мэр также предупредил, что Мачу-Пикчу уже страдает от нехватки продовольствия. Представитель Госдепартамента сообщил CNN, что США поддерживают связь с американскими гражданами, застрявшими в Перу.

Посольство США в Перу заявило, что правительство Перу организует эвакуацию иностранцев из Агуас-Кальентеса, города, который служит основным пунктом доступа к Мачу-Пикчу.

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