Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу из-за протестов в Перу

Около 300 туристов со всего мира застряли в древнем городе Мачу-Пикчу из-за протестов в Перу. Об этом сообщает CNN. По словам мэра Мачу-Пикчу Дарвина Бака, среди застрявших туристов есть перуанцы, южноамериканцы, американцы и европейцы.

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"Мы попросили правительство помочь нам и организовать вертолеты для эвакуации туристов", — сказал он.

Мэр отметил, что единственный способ попасть в город и выехать из него — на поезде. Но работа железной дороги была приостановлена во вторник, 13 декабря. Мэр также предупредил, что Мачу-Пикчу уже страдает от нехватки продовольствия. Представитель Госдепартамента сообщил CNN, что США поддерживают связь с американскими гражданами, застрявшими в Перу.