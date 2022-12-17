Россия отказалась восстанавливать авиасообщение с Кипром

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кипром сейчас не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, сейчас возобновление прямых авиарейсов с популярной у туристов страной не стоит на повестке дня с учетом введенных Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для российских самолетов.