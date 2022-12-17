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39 минут назад

Россия отказалась восстанавливать авиасообщение с Кипром

Lenta.ru

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кипром сейчас не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

Россия отказалась восстанавливать авиасообщение с Кипром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, сейчас возобновление прямых авиарейсов с популярной у туристов страной не стоит на повестке дня с учетом введенных Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для российских самолетов.

Он добавил, что Кипр в полной мере соблюдает установленные Евросоюзом ограничения, несмотря на то, что страна неоднократно заявляла о значительных убытках, которые терпит национальная экономика из-за обвала туристического потока из России.

Новости путешествий,Юрий Пилипсон,МИД России,ЕС,
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