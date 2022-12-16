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28 минут назад

Пассажир самолета сделал фальшивое предложение подруге ради бесплатной выпивки

Lenta.ru

Пассажир самолета в шутку сделал предложение своей подруге на борту и получил бесплатную выпивку от бортпроводников. Ему и его попутчице также исполнили серенаду пилот и члены экипажа, рассказал он в соцсетях. На это обратило внимание издание Mirror.

Пассажир самолета сделал предложение подруге ради бесплатной выпивки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Роман Ромеро (Roman Romero) сделал фальшивое предложение своей подруге Лизе (Lisa), с которой он не состоит в романтических отношениях. Однако бортпроводники поверили в их помолвку и решили поздравить «влюбленных».

«Ты самая красивая женщина, которую я знаю! Как снаружи, так и внутри. Я хочу провести с тобой остаток своей жизни. Лиза, ты выйдешь за меня замуж?» –– спросил Ромеро, на что подруга со смехом ответила «да».

После этого салон самолета заполнили аплодисменты и поздравления, а бортпроводница вынесла шампанское.

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