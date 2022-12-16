Пилот объяснил запрет на использование ноутбуков на борту самолета

Опытный пилот и консультант по безопасности объяснил, почему на борту самолета запрещают использовать ноутбуки, хотя пользоваться телефонами пассажиры могут свободно. Об этом сообщает The Washington Post.

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По словам пилота Джона Ненса (John Nance), правила для электронной техники изначально возникли из-за опасений радиопомех, однако с ходом времени эту угрозу удалось значительно смягчить. На сегодняшний день запрет на использование ноутбуков касается только физической безопасности пассажиров. Предполагается, что большая электронная техника может стать помехой при экстренной эвакуации из самолета.

«В первую очередь необходимо избавиться от беспорядка у кресел и убрать с пути ноутбуки, потому что в экстренной ситуации вам придется срочно куда-то деть их. Это сложно, если вы пытаетесь выбраться из самолета за 90 секунд», –– объяснил Ненс, добавив, что зарядные устройства тоже могут стать помехой на пути к спасению.