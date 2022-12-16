Росавиация прокомментировала задержки рейсов в Египет

Авиакомпания iFly была заблаговременно уведомлена авиационными властями Иордании о запрете на использование своего воздушного пространства для полетов в Египет с 15 декабря 2022 года. Так ситуацию с массовыми задержками рейсов из Москвы в Хургаду прокомментировали в пресс-службе Росавиации.

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В ведомстве отметили, что, несмотря на уведомление иорданской стороны, перевозчик не принял меры для решения данного вопроса.

«Иные альтернативные безопасные маршруты не выбраны, работа по перевозке авиапассажиров другими авиакомпаниями России, имеющими возможности выполнять полеты в Египет, не ведется», — добавили в Росавиации.

Более того, представители ведомства подчеркнули, что решение о возможности выполнения полетов iFly через воздушное пространство Сирии может быть принято лишь «после детальной проработки вопроса со всеми уполномоченными органами» и получения соответствующих гарантий от авиакомпании о соблюдении прав пассажиров на безопасные перелеты.