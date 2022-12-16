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27 минут назад

Авиапассажир бросил жену в экономе и пересел в бизнес-класс

Мария Иглина

Авиапассажир, которому позволили бесплатно пересесть в бизнес-класс, бросил жену в экономе и был обруган в сети. Своей историей мужчина поделился на форуме Reddit.

Авиапассажир бросил жену в экономе и пересел в бизнес-класс
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам пассажира, прямо перед вылетом с семьей он знал, что на его банковской карте скопилось достаточно баллов, чтобы повысить класс одного пассажира, не тратя лишних денег. Мужчина объяснил, что он решил повысить класс для себя, а не жены, поскольку она ростом ниже, чем он, и сможет спокойно долететь и в экономе. При этом он не оповестил об изменениях супругу до того момента, пока они не зашли на лайнер.

"Когда она узнала об этом на борту, очень расстроилась и спросила, почему я не обсудил это с ней и не повысил класс обоих мест. Я попросил ее успокоиться и просто отвернулся, после чего отправился на свое место в первом классе, как и планировалось", — поделился мужчина.

Он также посчитал обиду жены необоснованной и заподозрил, что она его не любит, если не желает ему комфортного полета.

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Комментаторы форума осудили поведение пассажира:

"Если это всего лишь место, почему бы не отдать его ей? Ах да, ну конечно, ты ведь выше ростом! Слабая отговорка, вообще-то. Я тоже выше своей супруги, и когда мы летаем куда-то, всегда сидим вместе".

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