Авиапассажир бросил жену в экономе и пересел в бизнес-класс

По словам пассажира, прямо перед вылетом с семьей он знал, что на его банковской карте скопилось достаточно баллов, чтобы повысить класс одного пассажира, не тратя лишних денег. Мужчина объяснил, что он решил повысить класс для себя, а не жены, поскольку она ростом ниже, чем он, и сможет спокойно долететь и в экономе. При этом он не оповестил об изменениях супругу до того момента, пока они не зашли на лайнер.