Туроператоры раскрыли новые зарубежные направления на 2023 год

«Мальдивы становятся уже практически массовым направлением. У нас уже есть рейсы на Сейшелы. Ждём, что будет ещё побольше рейсов на Маврикий. Есть ещё очень много африканских стран, которые хотят летать в Россию. К нам уже летают Алжир и Египет, Эфиопия прямыми рейсами. ЮАР выразил желание. Как ни странно, хочет летать Уганда. Марокканские авиалинии готовы вернуться в Россию. Думаю, здесь нужно искать точки роста, потому что пока с Европой у нас вряд ли что-то получится с прямыми рейсами…Греки нам сейчас рассказывают, как здорово летать к ним через Ереван», - рассказал Арутюнов.