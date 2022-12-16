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1 час назад

Росавиация пока не готова согласовать пролет через воздушное пространство Сирии

РЖД-Партнер

Это разрешение от ведомства ждут около двух тысяч пассажиров авиакомпании iFly: часть ждет разрешение на вылет в аэропорту Внуково, вторая часть – в аэропортах Египта, они надеются на возвращене в Москву. Рейсы перенесены на 20:00 по московскому времени.

Росавиация не согласовала пролет iFly через Сирию
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«По состоянию на 14:00 мск 16 декабря, в Росавиацию документов от авиакомпании «Ай Флай» об оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, не представлены», - сообщает пресс-служба ведомства.

Между тем, по заявлению пресс-службы авиакомпании все документы, в том числе и анализ, направлены в ведомство.

«Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован авиакомпаний для безопасного пролета регулярных рейсов в Египет», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Напомним, авиакомпания намеревалась отправить три рейса из Внуково сегодня после пассажиров 15:00, позже отправку первого из трех рейса перенесли на 20:00 московского времени.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Росавиация,
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