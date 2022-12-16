Росавиация не согласовала пролет iFly через Сирию

Это разрешение от ведомства ждут около двух тысяч пассажиров авиакомпании iFly: часть ждет разрешение на вылет в аэропорту Внуково, вторая часть – в аэропортах Египта, они надеются на возвращене в Москву. Рейсы перенесены на 20:00 по московскому времени.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

«По состоянию на 14:00 мск 16 декабря, в Росавиацию документов от авиакомпании «Ай Флай» об оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, не представлены», - сообщает пресс-служба ведомства.

Между тем, по заявлению пресс-службы авиакомпании все документы, в том числе и анализ, направлены в ведомство.

«Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован авиакомпаний для безопасного пролета регулярных рейсов в Египет», - сообщает пресс-служба авиакомпании.