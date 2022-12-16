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46 минут назад

Два рейса на Алтай и доппоезда в Москву: новые маршруты для тюменцев

РИА "ФедералПресс"

В преддверии новогодних праздников для жителей Тюменской области подготовили новые авиамаршруты. Новые рейсы запустят в сторону Алтайского края. Об этом сообщили в международном аэропорту Рощино.

Рейсы на Алтай и поезда в Москву: новые маршруты для тюменцев
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Авиакомпанией Utair открыта продажа билетов по новым направлениям из Тюмени», – сообщили в пресс-службе аэрохаба.

Сейчас тюменцы уже могут приобрести билеты на маршруты в Новокузнецк и Барнаул. Первые рейсы намечены на 5 и 8 января 2023 года. Затем жители и гости областной столицы смогут улететь в Новокузнецк и Барнаул по воскресеньям, а также по понедельникам и четвергам соответственно. Стоимость билетов начинается от 5,6 тысячи рублей.

Также в новогодние праздники для тюменцев запустят дополнительные поезда до Оренбурга, Москвы и Челябинска. По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, отправиться на родину знаменитых пуховых платков станет возможно уже 30 декабря и 5 января, обратно – 1 и 7 января. Уехать в Москву и Челябинск все желающие смогут 3 и 4 января.

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