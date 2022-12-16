Рейсы на Алтай и поезда в Москву: новые маршруты для тюменцев

В преддверии новогодних праздников для жителей Тюменской области подготовили новые авиамаршруты. Новые рейсы запустят в сторону Алтайского края. Об этом сообщили в международном аэропорту Рощино.

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«Авиакомпанией Utair открыта продажа билетов по новым направлениям из Тюмени», – сообщили в пресс-службе аэрохаба.

Сейчас тюменцы уже могут приобрести билеты на маршруты в Новокузнецк и Барнаул. Первые рейсы намечены на 5 и 8 января 2023 года. Затем жители и гости областной столицы смогут улететь в Новокузнецк и Барнаул по воскресеньям, а также по понедельникам и четвергам соответственно. Стоимость билетов начинается от 5,6 тысячи рублей.