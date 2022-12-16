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1 час назад

20 дополнительных поездов будут к услугам нижегородцев в новогодние праздники

В городе N

Около 20 поездов будет назначено дополнительно на Горьковской железной дороге в новогодние праздники. Составы будут курсировать с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

20 дополнительных поездов пустят из Нижнего Новгорода в праздники
Фото: В городе NВ городе N

Между Нижним Новгородом и Москвой назначено12 поездов, пять составов будут ходить между столицей Приволжья и Адлером.

Один рейс совершит туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг.

Купит билеты можно в кассах Федеральной пассажирской компани, на сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение российских железных дорог.

Новости путешествий,РЖД,
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