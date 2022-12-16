20 дополнительных поездов пустят из Нижнего Новгорода в праздники

Около 20 поездов будет назначено дополнительно на Горьковской железной дороге в новогодние праздники. Составы будут курсировать с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

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Между Нижним Новгородом и Москвой назначено12 поездов, пять составов будут ходить между столицей Приволжья и Адлером.

Один рейс совершит туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг.