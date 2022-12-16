Что делать в сказочной Бухаре

Плов в городе – лучший в Узбекистане.

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Бухара – не самое популярное направление у туристов, и, как передает издание ТУРИСТАС, очень зря. В древнейшем городе Центральной Азии сохранились уникальные памятники зодчества. начиная с IX века.

Так, путешественникам предлагается топ-6 занятий для нескучного отпуска:

- Прогуляться по историческому центру, не забыв с собой фотоаппарат, ведь на каждом углу найдется что-то интересное.

- Поторговаться с местными продавцами, т.к. это «отдельный вид искусства».

- Загадать желание в мавзолее Бахауддина и верить, что оно обязательно исполнится.

- Полюбоваться и сфотографировать местных котиков. Пушистые красавца там повсюду, а лайки в соцсетях гарантированы.

- Попробовать местный плов. Каждое место имеет свою уникальную кухню, а из Бухары нельзя уехать, не попробовав особый рецепт, которого нет нигде больше в Узбекистане. Советуется заглянуть в заведение The Plov.