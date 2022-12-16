Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

ТУРИСТАС: что делать в сказочной Бухаре

Моя Москва.онлайн

Плов в городе – лучший в Узбекистане.

Что делать в сказочной Бухаре
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бухара – не самое популярное направление у туристов, и, как передает издание ТУРИСТАС, очень зря. В древнейшем городе Центральной Азии сохранились уникальные памятники зодчества. начиная с IX века.

Так, путешественникам предлагается топ-6 занятий для нескучного отпуска:

- Прогуляться по историческому центру, не забыв с собой фотоаппарат, ведь на каждом углу найдется что-то интересное.

- Поторговаться с местными продавцами, т.к. это «отдельный вид искусства».

- Загадать желание в мавзолее Бахауддина и верить, что оно обязательно исполнится.

- Полюбоваться и сфотографировать местных котиков. Пушистые красавца там повсюду, а лайки в соцсетях гарантированы.

- Попробовать местный плов. Каждое место имеет свою уникальную кухню, а из Бухары нельзя уехать, не попробовав особый рецепт, которого нет нигде больше в Узбекистане. Советуется заглянуть в заведение The Plov.

-Выбрать любимую достопримечательность. Воспоминания со временем стираются, но, если сделать упор на что-то одно, помнить о нем можно очень долго.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители