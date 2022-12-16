Что делать в сказочной Бухаре

Плов в городе – лучший в Узбекистане.
Бухара – не самое популярное направление у туристов, и, как передает издание ТУРИСТАС, очень зря. В древнейшем городе Центральной Азии сохранились уникальные памятники зодчества. начиная с IX века.
Так, путешественникам предлагается топ-6 занятий для нескучного отпуска:
- Прогуляться по историческому центру, не забыв с собой фотоаппарат, ведь на каждом углу найдется что-то интересное.
- Поторговаться с местными продавцами, т.к. это «отдельный вид искусства».
- Загадать желание в мавзолее Бахауддина и верить, что оно обязательно исполнится.
- Полюбоваться и сфотографировать местных котиков. Пушистые красавца там повсюду, а лайки в соцсетях гарантированы.
- Попробовать местный плов. Каждое место имеет свою уникальную кухню, а из Бухары нельзя уехать, не попробовав особый рецепт, которого нет нигде больше в Узбекистане. Советуется заглянуть в заведение The Plov.
-Выбрать любимую достопримечательность. Воспоминания со временем стираются, но, если сделать упор на что-то одно, помнить о нем можно очень долго.