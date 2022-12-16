Эксперт Петропольский: европейцы массово хотят в Россию, но решаются не все

Европейцы массово хотят переехать на зиму в Россию, однако решаются на этот шаг не все, заявил в беседе с Tsargrad.tv руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский. По его словам, останавливает граждан либо страх, либо отсутствие возможности. "Огромное количество людей хотели бы к нам приехать, но либо боятся, либо не имеют возможности. Тем более что с сегодняшними перелетами это в принципе проблематично. При этом потребность со стороны жителей Европы я фиксирую", — сказал Петропольский. Он добавил, что эта ситуация выгодна отечественному туризму, поскольку турпоток в страну так и не восстановился с начала пандемии коронавируса. При этом, по его словам, иностранцам не будет накладно проживание в России, даже в отелях, поскольку они гораздо дешевле европейских, но с не менее качественным сервисом. Ранее губернатор Калининградской области рассказал, что граждане Германии стали приезжать в регион, рассчитывая перезимовать на фоне высоких цен на коммунальные услуги. При этом он обратил внимание, что на сложившейся ситуации смогут заработать местные жители, которые сдают квартиры в аренду.