Железная дорога в праздники пустит дополнительные поезда

Для удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул в границах Северо-Кавказской магистрали назначены 10 дополнительных поездов формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». В конце декабря и первой декаде января они совершат 158 рейсов. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

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- Дополнительные поезда свяжут Адлер, Владикавказ, Кисловодск, Новороссийск и Москву. Кроме того, традиционно назначены составы между Ростовом-на-Дону и станциями Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также между Владикавказом и Адлером, Минеральными Водами и Анапой, - говорится в сообщении.

При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

В период новогодних и рождественских праздников также будет организовано курсирование поездов для перевозок организованных групп детей, а также специальных туристических поездов.