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32 минуты назад

В новогодние дни из Самары в Йошкар-Олу и Казань отправится туристический поезд

runews24.ru

Железнодорожники позаботились, чтобы это путешествие было максимально комфортным.

В праздники из Самары отправится туристический поезд
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В новогодние праздники у жителей Самары появилась возможность отправиться в путешествие в Йошкар-Олу или Казань на туристическом поезде. Такой подарок в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» приготовила любителям активного досуга Куйбышевская железная дорога.

Для начала необходимо определиться с железнодорожным маршрутом. Для тех, кто пожелает посетить Йошкар-Олу, организаторы приготовили интерактивно-музыкальную программу в Марийском театре драмы им. Шкетана, а также прогулку по набережной Брюгге.

В столице Татарстана самарцев будут ждать в казанском кремле и музее-заповеднике под открытым небом «Остров-град Свияжск», вечером туристов повезут на обзорную экскурсию «Огни новогодней Казани».

Из Самары туристический поезд отправится 4 января. Обратно новогодний состав прибудет 6 января. К праздничному путешествию по железной дороге по пути смогут присоединиться пассажиры из Пензы, Ульяновска и Оренбурга.

Железнодорожники позаботились, чтобы путешествие на туристическом поезде было максимально комфортным: комфортабельные вагоны категории купе и СВ оборудованы розетками для зарядки гаджетов, системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами.

Новости путешествий,Куйбышевская железная дорога,
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