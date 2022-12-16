В РЖД отказались от традиционных бумажных билетов

Их заменят обычными кассовыми чеками.

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РЖД перестали выдавать традиционные бумажные бежевые билеты. Теперь пассажиры, покупающие билеты в кассах, получат обычные чеки, как из магазина. В них будет указана вся информация о поезде и пассажире, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.

Новые билеты можно использовать и для строгой отчётности. Как рассказали кассиры, РЖД начали переходить на новые билеты с начала пандемии. Продолжают выдавать классические бежевые бланки только в некоторых пригородных кассах со старым оборудованием.