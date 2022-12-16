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1 час назад

Туристы в Бангкоке встретят Новый год в масках

TourDom

В столице разрешили массовые гуляния, но с ограничениями.

Туристы в Бангкоке встретят Новый год в масках
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

В столице Таиланда приняли решение о формате празднования Нового года. Местным жителям и туристам разрешат массовые гуляния, но все участники должны будут носить маски в местах скопления людей. Все организаторы и представители бизнеса, которые хотят провести публичное празднование Нового года, должны получить разрешение. Об этом сообщил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт.

Ограничения связаны с тем, что в Таиланде продолжают принимать антиковидные меры. Их выполнения будут требовать и от гуляк в новогоднюю ночь. Основания для этого самые серьезные. По сообщениям министра здравоохранения Анутина Чарнвиракула, в стране наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, особенно в туристических провинциях.

В оставшееся время до праздника в Бангкоке планируется увеличить количество пунктов вакцинации, чтобы все, кто хочет поставить повторную прививку, успел сделать это. Правда, есть ощущение, что власти Таиланда не выполнят собственные планы. Как пишет Bangkok Post, в октябре правительство намеревалось ввести к концу года не менее 2 млн доз вакцин, но на текущий момент их в стране всего 800 тыс.

Что касается Паттайи и Пхукета, более популярных у туристов, там на новогодние праздники дополнительные ограничительные меры на текущий момент не приняты. Так что отдыхающие смогут встретить 2023 год в уже более привычных условиях без масок.

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