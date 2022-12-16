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33 минуты назад

Россияне рассказали, за что готовы доплачивать в отпуске

Катерина Саломе

Россияне рассказали о главных критериях качественного отдыха в ходе проведенного исследование. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные и составил список вещей, за которе туристы готовы доплачивать, сообщает «Лента.ру».

Россияне рассказали, за что готовы доплачивать в отпуске
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Так, около 78 процентов российских путешественников считают, что близость к пляжу стоит любых затраченных денег. Для 76,5 процента россиян наиболее ценен досуг, в частности водные виды спорта, спа или прогулки на яхте.

Стало известно, куда россияне поедут на Новый год на поездах

72,7 процента туристов ставят в приоритет формат проживания «Все включено» и готовы за него переплачивать. За красивый вид из окна готовы дополнительно платить 67,7 процентов, а для 66,8 процентов принципиально важен балкон в номере отеля.

Немногие, лишь 37,9 процентов россиян, готовы доплатить за повышение категории номера в гостинице. И лишь 19,8 процента могут расстаться с деньгами ради платного мини-бара или доставки еды в номер.

Ранее мы писали о том, что россияне массово устремились на зимовку в три страны.

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