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2 часа назад

В осколках и рыбах: в берлинском отеле разбился огромный аквариум

ТК «Звезда»

Улицу, на которой находится отель, перекрыли. На данный момент неизвестно, что стало причиной произошедшего.

В осколках и рыбах: в берлинском отеле разбился огромный аквариум
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Около 100 сотрудников аварийно-спасательных служб в настоящий момент находятся в гостинице Dom Aquaree в центре Берлина. Сегодня утром в этом отеле разбился 16-метровый цилиндрический аквариум.

Кадры из отеля выложили очевидцы в социальных сетях. Вода и обитатели аквариума выплеснулись на улицу. Весь первый этаж здания завален мебелью и обломками стекла.

«Мы дежурим со 100 сотрудниками аварийно-спасательных служб в отеле Dom Aquaree. Аквариум поврежден, вода вытекает», - сообщили берлинские пожарные.

По данным газеты Bild, вызов поступил в 6 утра по местному времени. Улицу, на которой находится отель, перекрыли. На данный момент неизвестно, что стало причиной произошедшего.

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