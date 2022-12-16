Туристы с рейсов iFly в Египте ждут вылета в Россию

Редакция TourDom.ru продолжает следить за ситуацией с туристами, которые не могут улететь из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду и обратно рейсами авиакомпании iFly. Как в Москве, так и на египетских курортах, путешественников заселили в отели.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

По словам одной из пассажирок рейса F7710 Шарм-эль-шейх – Москва, не все довольны отелем Rehana, в котором они провели ночь, но это лучше, чем сидеть в аэропорту. «На нервах, но сыты и в номере спали», – пишет наша подписчица в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

По ее словам, рейс F7710 из Шарм-эль-Шейха, который должен был отправиться вчера, перенесен на 22:15 пятницы. Также вчера не отправились F7708 из Хургады и из Шарм-эль-Шейха.

Туристы, которые со вчерашнего дня ждут вылета из Внуково, тоже размещены в отелях (по желанию). Некоторые путешественники продолжают находиться в аэропорту. Пассажиры получили ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами ФАП-82.

Напомним, причиной сбоя стало закрытие Иорданией воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний с двойной регистрацией.

Nordwind пересадил пассажиров на рейсы турецкой Southwind с промежуточной посадкой в Анталье.

iFly пытается согласовать с Росавиацией пролет над Сирией, но пока ведомство не дало положительного ответа. Федеральное агентство воздушного транспорта запросило документальное обоснование безопасности маршрута и рекомендовало отправить пассажиров рейсами других перевозчиков. Проблема в том, что свободных самолётов на рынке в достаточном количестве нет, кроме того, такая пересадка делает программу бессмысленной.