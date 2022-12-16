Эксперт рассказал, когда появятся прямые авиарейсы во Вьетнам

Азия после длительного перерыва стала доступнее для россиян. Недавно возобновилось авиасообщение с Таиландом, и теперь отправиться на отдых в эту страну прямым перелетом можно из 15 регионов. А когда появятся рейсы без пересадок в соседствующий Вьетнам, ответил председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев в беседе с «ФедералПресс».