Из нового аэропорта «Владикавказ» организуют рейсы в 4 города

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») буде выполнять рейсы в Казань, Пермь, Уфу и Самару из нового международного терминала аэропорта «Владикавказ». Полеты по этим направлениям начнутся в 2023 году.

«Аэропорт и авиакомпания будут создавать условия для увеличения количества прямых регулярных региональных авиарейсов из/в Республики Северная Осетия-Алания. Так, в 2023 году из аэропорта Владикавказ планируется запустить рейсы в Казань, Пермь, Уфу, Самару», — сообщили в пресс-службе аэропорта по итогам подписания соглашения между генеральным директором аэропорта Сергеем Чаловым и коммерческим директором Nordwind Airlines Антоном Маттис .

Также в четверг комитет по туризму региона подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития въездного и выездного туризма с федеральным туроператором «Pegas Touristik». Документ предполагает программу мероприятий на 2023 год. В частности, стороны договорились об организации конгрессно-выставочных и туристских мероприятий, определили стратегию эффективного взаимодействия по организации туристических потоков для увеличения количества пассажиров на региональных авиарейсах в республику.