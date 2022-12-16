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2 часа назад

Из нового аэропорта «Владикавказ» организуют рейсы в Казань, Пермь, Уфу и Самару

«Это Кавказ»

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») буде выполнять рейсы в Казань, Пермь, Уфу и Самару из нового международного терминала аэропорта «Владикавказ». Полеты по этим направлениям начнутся в 2023 году.

Из нового аэропорта «Владикавказ» организуют рейсы в 4 города
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Аэропорт и авиакомпания будут создавать условия для увеличения количества прямых регулярных региональных авиарейсов из/в Республики Северная Осетия-Алания. Так, в 2023 году из аэропорта Владикавказ планируется запустить рейсы в Казань, Пермь, Уфу, Самару», — сообщили в пресс-службе аэропорта по итогам подписания соглашения между генеральным директором аэропорта Сергеем Чаловым и коммерческим директором Nordwind Airlines Антоном Маттис.

Также в четверг комитет по туризму региона подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития въездного и выездного туризма с федеральным туроператором «Pegas Touristik». Документ предполагает программу мероприятий на 2023 год. В частности, стороны договорились об организации конгрессно-выставочных и туристских мероприятий, определили стратегию эффективного взаимодействия по организации туристических потоков для увеличения количества пассажиров на региональных авиарейсах в республику.

Новости путешествий,Антон Маттис,
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