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6 минут назад

Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу самых дешевых билетов в бизнес-класс

runews24.ru

Для жителей России открыта продажа проездных авиабилетов, передает uralinform.ru, сообщив, что такие проездные билеты предлагает компания «Уральские авиалинии».

«Уральцы» открыли продажу самых дешевых билетов в бизнес-класс
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Приобретая такой абонемент, владелец получает возможность совершить 10 полетов в бизнес-классе самолета по фиксированной стоимости 25 тысяч рублей. Уточняется, что даты рейсов пассажир может выбрать самостоятельно.

Проездной билет является действительным в течение 6 месяцев с момента покупки. Пользоваться им может только один человек, так как абонемент именной.

В компании «Уральские авиалинии» отметили удобство такого сервиса, особенно для тех, кто обычно не планирует полеты за ранее. Воспользоваться услугами перевозчика по абонементу можно в любой момент. Маршруты, входящие в проездной, составлены согласно аналитическим данным.

Так, для россиян, купивших абонемент, будут доступны рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Грозный и обратно.

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