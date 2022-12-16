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28 минут назад

В Кемерово пожаловались на высокие цены авиабилетов

runews24.ru

Жительница Кемерова Ануш Чидилян в ходе прямой линии 15 декабря пожаловалась губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву на дорогие авиабилеты.

В Кемерово пожаловались на высокие цены авиабилетов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она рассказала, что перелёты из нового аэропорта «Алексей Леонов» очень высокие, а из Кузбасса ушли авиаперевозчики-лоукостеры.

По её словам, перелёты из Томска и Новосибирска выходят в два раза дешевле.

Цивилёв ответил, что власти региона договариваются с перевозчиками о возвращении таких международных и внутренних авиасообщений до начала весны.

Губернатор отметил, что в бюджет области на следующий год заложили повышенную сумму на субсидирование полетов.

Новости путешествий,Сергей Цивилев,Алексей Леонов,
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