В Кемерово пожаловались на высокие цены авиабилетов

Жительница Кемерова Ануш Чидилян в ходе прямой линии 15 декабря пожаловалась губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву на дорогие авиабилеты.

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Она рассказала, что перелёты из нового аэропорта «Алексей Леонов» очень высокие, а из Кузбасса ушли авиаперевозчики-лоукостеры.

По её словам, перелёты из Томска и Новосибирска выходят в два раза дешевле.

Цивилёв ответил, что власти региона договариваются с перевозчиками о возвращении таких международных и внутренних авиасообщений до начала весны.