Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
11 минут назад

В АТОР заявили, что около 630 тысяч россиян планируют путешествовать в период новогодних праздников

runews24.ru

Туристические направления по России стали самыми востребованными в этом году.

Стало известно, сколько россиян будут путешествовать в праздники
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Путешествовать в период новогодних каникул планируют порядка 630 тысяч российских туристов, более 350 тысяч человек из них выбрали поездки по России, остальные отправятся отдыхать за границу. Информацию передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в этом году турагентства отправят в новогодние туры на 10-15% больше туристов, чем в 2021 году. В том числе, по словам туроператоров, туристические направления по России стали самыми востребованными в этом году для путешествий в период новогодних праздников.

Основными лидерами среди зарубежных курортов стали ОАЭ, Таиланд, Турция, Индия и Египет.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители