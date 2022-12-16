Стало известно, сколько россиян будут путешествовать в праздники

Путешествовать в период новогодних каникул планируют порядка 630 тысяч российских туристов, более 350 тысяч человек из них выбрали поездки по России, остальные отправятся отдыхать за границу. Информацию передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

Уточняется, что в этом году турагентства отправят в новогодние туры на 10-15% больше туристов, чем в 2021 году. В том числе, по словам туроператоров, туристические направления по России стали самыми востребованными в этом году для путешествий в период новогодних праздников.