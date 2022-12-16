Стало известно, сколько россиян будут путешествовать в праздники

Туристические направления по России стали самыми востребованными в этом году.
Путешествовать в период новогодних каникул планируют порядка 630 тысяч российских туристов, более 350 тысяч человек из них выбрали поездки по России, остальные отправятся отдыхать за границу. Информацию передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что в этом году турагентства отправят в новогодние туры на 10-15% больше туристов, чем в 2021 году. В том числе, по словам туроператоров, туристические направления по России стали самыми востребованными в этом году для путешествий в период новогодних праздников.
Основными лидерами среди зарубежных курортов стали ОАЭ, Таиланд, Турция, Индия и Египет.