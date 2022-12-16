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2 часа назад

О каком путешествии в подарок от Деда Мороза мечтают россияне

СОВА

О путешествии по России мечтают 23 % опрошенных россиян. Камчатка, Байкал, Сахалин – в топе на импровизированной "Ёлке желаний".

О каком путешествии в подарок от Деда Мороза мечтают россияне
Фото: СОВАСОВА

За поездку в Европу проголосовали 14 %. Топ-3 замыкают страны Северной Америки: США, Мексика, Канада. Такой тур в подарок от Деда Мороза хотели бы получить 13 % участников опроса. "Райские острова" загадали бы под бой курантов 12 %. Ещё 11% замахнулись на кругосветное путешествие.

Экзотика в виде Южной Америки привлекает 7 %. Некоторые не отказались бы от поездки в Великий Устюг – в вотчину Деда Мороза (6 %).

Нашлись и те, которые заявили, что попросили бы у дедушки возможности побывать на Северном полюсе (3 %). Куда-нибудь в горы – так ответили 5 % респондентов. Африка не так популярна у российских мечтателей (2 %).

Немногие признались, что им все равно, где отдыхать, лишь бы в формате "Всё включено" (4 %).

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